Son Dakika Haberleri: Lastikte zulalanan 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirildi
Son Dakika Yerel Haber

Lastikte zulalanan 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirildi

54 dakika önce

Lastikte zulalanan 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirildi Çarşamba Emniyetinden uyuşturucu baskını: 1 tutuklama, 1 gözaltıSAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın lastiklerinde yapılan aramada 1 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Lastikte zulalanan 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Çarşamba Emniyetinden uyuşturucu baskını: 1 tutuklama, 1 gözaltı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın lastiklerinde yapılan aramada 1 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Olay, Samsun- Ordu kara yolu üzerinde Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kiralık bir araç içerisinde arama yaptı. Şahıs üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar maddesi ele geçirilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda ise yoğun parfüm kokusu emniyet güçlerinin şüphesini çekmesi üzerine inceleme derinleştirildi. Polis, otomobil lastiklerinde şüpheli madde bulunacağı ihtimali üzerinde durdu. Bir lastikçide sökülen lastiklerin içerisinde toplamda 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirilirken Bayram Ali K. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince olayla ilgisi olduğu şüphesiyle Emrah H. (32), Trabzon'da gözaltına alındı. Trabzon'da gözaltına alınan şahıs, Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan Bayram Ali K. ise Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Lastikte zulalanan 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum
16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu İmamoğlu: Hamidiye suyun satışları arttı, yok satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:41:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastikte zulalanan 1,5 kilo skunk maddesi ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]