Son dakika haberleri... Lastikten çıkan kıvılcımlar kamyonda yangına neden oldu - Son Dakika

Lastikten çıkan kıvılcımlar kamyonda yangına neden oldu

MARDİN - Mardin- Diyarbakır karayolunda seyir halindeki kamyonun lastiğinden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Mardin- Diyarbakır karayolunun üzerinde bulunan Sultan Şeyhmus köyü mevkiinde meydan geldi. Diyarbakır istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan bir market zincirine ait Yılmaz Çokça yönetimindeki 35 FP 203 plakalı kapalı kamyonun lastiği patladı. Lastiğin patlamasını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Patlayan lastikten çıkan kıvılcımlar araçta yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında araçta büyük çapta maddi meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.