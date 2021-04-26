"Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı açıldı - Son Dakika

"Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı açıldı

26.04.2021 14:49

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Aşılanma süreci tamamlanana kadar ve salgının gündemimizin çok daha gerilerine düşene kadarki süreçte Güvenli Sertifika Programı bizim en büyük silahlarımızdan biri olacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Aşılanma süreci tamamlanana kadar ve salgının gündemimizin çok daha gerilerine düşene kadarki süreçte Güvenli Sertifika Programı bizim en büyük silahlarımızdan biri olacak. Bunu aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

GMT Fuarcılık tarafından, Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı, yaklaşık 1500 yurt dışı turizm profesyoneli ve seyahat acentesinin katılımıyla açıldı.

Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.

Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada ekonomiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

Geçen seneyi en az zararla atlatabilmek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kararıyla tedbirler aldıklarını ve turizm faaliyetlerinin başladığını hatırlatan Alpaslan, "Geçen sene dünyaya örnek olacak Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı başlattık. Yerinde ve doğru bir şekilde uygulanmasıyla kayıplarımız diğer ülkelere göre biraz daha düşük seviyede oldu." ifadelerini kullandı.

Alpaslan, vaka sayıları istenilen seviyeye düştüğünde sektörde ek tedbirler alarak kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

"Turizm sektöründe aşılamanın mayıs sonuna kadar bitmesini hedefliyoruz"

Sertifika programının önemini vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Aşılanma süreci tamamlanana kadar ve salgının gündemimizin çok daha gerilerine düşene kadarki süreçte Güvenli Sertifika Programı bizim en büyük silahlarımızdan biri olacak. Bunu aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz . Turizm sektörümüzün çalışanlarının mayıs ayı sonuna kadar aşılanmasını yaparak, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın yanında bu fuardan da dünyaya doğru bir mesaj vererek, Türkiye'de turizmin ne kadar sağlıklı ve doğru yapıldığını göstermek istiyoruz."

Alpaslan, turizm sektöründe aşılamanın mayıs sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

"Fuarın salgın sürecinde açık olması önemli"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk da salgın sürecinde birçok fuarın, organizasyonun iptal edildiğini hatırlatarak, "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı'nın kapılarını açmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bu süreçte bilgi ve tecrübe paylaşımının etkili olmasının önem arz ettiğini dile getiren Kuk, "Müşteri memnuniyeti için hijyen ve güvenlikle beraber müşteri sağlığı da önem kazanmakta, sektör olarak en iyi şekilde analiz ederek geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. Aşı çalışmaları çok önemli. Dünya turizm sektöründe var olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Sektör, geçen sene dünya turizminin başlamasına öncülük etti"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da salgının en çok etkilediği sektörlerden birinin seyahat ve konaklama sektörü olduğunu, ümitlerini diri tutarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçen sene haziranda sezonu açtıklarını anımsatan Yağcı, "Sektör, geçen sene dünya turizminin başlamasına öncülük etti. Bu fuarla da sektör öncülük edecektir." diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kitle turizminin dünyadaki öncülerinden olduklarını belirterek, kültür ve doğa turizmi için daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral ise katılımcılara teşekkür ederek, farklı ülkelerden belediye başkanları ve acentelerin de fuara katıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, stantları gezdi.

Fuar, 2 gün sürecek.

Lastminute Turizm Pazarlama Fuarı açıldı
Lastminute Turizm Pazarlama Fuarı açıldı
Lastminute Turizm Pazarlama Fuarı açıldı
Lastminute Turizm Pazarlama Fuarı açıldı

Antalya, Turizm, Mayıs, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Lastminute' Turizm Pazarlama Fuarı açıldı - Son Dakika


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