Lateks Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lateks Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Lateks Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lateks Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 11:10
Lateks Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lateks Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Lateks alerjisi, lateks içeren ürünlere cilt yolu ile temas edildikten sonra ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor.

Lateks alerjisi, lateks içeren ürünlere cilt yolu ile temas edildikten sonra ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Solunum yolu ile temas sonucunda hapşırma, burun akıntısı, kaşıntı, hırıltı ya da nefes darlığı gibi şikayetlere yol açabiliyor.

Lateks Alerjisi Nedir?

Lateks alerjisi, kauçuk ağacından elde edilen bir ürün olan doğal kauçuk latekste bulunan bazı proteinlere karşı vücudun gösterdiği bir reaksiyondur. Lateks alerjisi olan kişilerde, vücut lateksi zararlı bir madde sanarak tepki verir. Lateks alerjisini anlamak, sık görülen lateks kaynaklarını öğrenmek, bundan doğacak alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olur. Lateks alerjisi, şiddetli nefes almada zorluk, boğaz şişkinliği ve yaşamı tehdit edecek bir durum olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda bu alerji, kaşıntılı bir cilde ve kurdeşenlere hatta anafilaksiye neden olur.

Lateks Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Lateks alerjisinde bağışıklık sistemi, lateksi zararlı bir madde olarak algılar ve onunla savaşmak için antikorları tetikler. Daha sonra latekse yeniden maruz kaldığınız zaman, bu antikorlar bağışıklık sisteminize histamin ve diğer pek çok kimyasalları kan dolaşımına karışmasını sağlayan bir dizi alerji belirti ve semptomu üretir. Latekse ne fazla maruz kalırsanız, bağışıklık sisteminiz de bir o kadar güçlü yanıt verir. Buna ise, duyarlılık ismi verilir. Lateks alerjisi, doğrudan temas ya da soluma yolu ile ortaya çıkabilir.

Lateks Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Lateks Alerjisi Belirtileri

Latekse alerjiniz varsa, balon ya da eldiven gibi lateks kauçuk ürünlerine temas ettikten sonda çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda birisi lateks eldivenleri çıkardığı zaman havaya dağılan lateks partiküllerini solumak da alerjiye neden olabilir. Lateks alerjisinin semptomları hafif ya da şiddetli bir şekilde kendini gösterebilir.

Yaşayacağınız reaksiyon, latekse ne kadar duyarlı olduğunuza ve soluduğunuz ya da dokunduğunuz latekse bağlıdır. Ne kadar çok lateks ile temas ederseniz karşılaşacağınız reaksiyon daha da kötüleşebilir. Latekse karşı vücudun gösterdiği en ciddi alerjik reaksiyon, ölümcül de olabilen anafilaksidir. Bünyesi çok hassas olan kişiler, latekse maruz kaldığı zaman bu kişilerde anafilaktik reaksiyon gelişir. Ama ilk maruz kaldığınız zaman nadir de olsa bu sorun ortaya çıkabilir. Başlıca lateks belirtileri ise,

Cilt kızarıklığı

Kaşıntı

Kızarıklık ya da kurdeşen

Şiddetli semptomlar

Burun akması

Hapşırma

Kaşıntılı ve sulu gözler

Nefes almada zorluk

Öksürük

Hırıltı

Kaşıntılı boğaz

Kan basıncında düşüş

Bilinç kaybı

Bilinç bulanıklığı

Hızlı ve zayıf nabız

Mide bulantısı ve kusma

Lateks Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Lateks alerjisi belirtileri gösteren kişilerin alerji uzmanına giderek gerekli alerji testlerinin yapılmasını talep edebilir. Pek çok sağlık kuruluşunda muayene sırasında lateks eldivenler kullanıldığı için çalışanları alerjiniz hakkında bilgilendirmeniz gerekir. Lateks alerjisine maruz kalmamak için şu ürünlerden uzak durmanız alerjik reaksiyon gelişimini önemli ölçüde önler;

Balonlar

Bulaşık yıkama eldivenleri

Bazı halılar

Prezervatif

Lastik bantlar

Biberon emzikleri

Çocuk bezleri

Yüzücü gözlüğü

Şiringalar

Motosiklet ve bisiklet tutacakları

Cerrahi maskeler

Kauçuk oyuncaklar

Lateks Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Lateks alerjisi olan kişilerin lateks içeren tüm ürünlerden uzak durması gerekir. Alerji uzmanı gerekli gördüğü durumlarda ilaç tedavisi uygulayabilir. Lateks alerjisinin tespit edilebilmesi için deri alerji testi yapılabilir.

Lateks Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lateks Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Lateks Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lateks Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak         
11:24
Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor         
10:59
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek         
10:52
Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak         
10:35
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 11:29:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lateks Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Lateks Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement