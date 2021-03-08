İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar - Son Dakika

İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar

08.03.2021 12:44

Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlarİZMİR'de medikal malzemeler satan iş yeri bulunan Fırat Altuntaş (47), aldığı plastik eldivenler sahte çıkınca, 2 milyon 250 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar

İZMİR'de medikal malzemeler satan iş yeri bulunan Fırat Altuntaş (47), aldığı plastik eldivenler sahte çıkınca, 2 milyon 250 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Altuntaş, sahte eldivenlerin tekstil boyası ile maviye boyandığının ortaya çıktığını söyledi.

İzmir'de medikal ürünler satan iş yeri bulunan Fırat Altuntaş, İstanbul'daki bir firma tarafından üretilen ancak 4 ayrı aracı firma tarafından satılan plastik eldivenlerden sipariş etti. Eldivenleri, pandemi döneminde eczanelere, hastanelere ve gıda firmalarına gönderdi. Ancak Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan testler sonucunda eldivenlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Plastik eldivenlerin tekstil boyası ile maviye boyandığı belirlendi. Altuntaş, 2 milyon 250 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 4 firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Altuntaş, Bu yapılanın yanında sahtekarlık çok düşük kalır. Çünkü tamamıyla toplum sağlığını ilgilendiren bir olay. Düpedüz insan hayatını hiçe sayan bir olay. Biz kendi zararımızdan geçtik. Bundan sonra başkalarının canı yansın istemiyorum. Direkt hastanelere, medikal firmalara, şarküterilere satılan ve yurt dışına ihraç edilen ürünler. İtibar kaybımız hem ülkemiz hem de bizim gibi firmalar açısından çok büyük dedi.

'TELEFONLAR SURATIMA KAPANDI'

Altuntaş, İstanbul'da yaklaşık 4 ayrı yerden alışveriş yaptık. Mal alıp müşterilerimize sattık. Bu eldivenler bir yerde üretilip 4 şirket üzerinden bizlere satıldı. Ürünler beyaz lateks eldivenin tekstil boyasıyla maviye boyanmış hali çıktı. Bunu daha sonradan fark ettik. Kutusu 42 lira civarında satılan ucuz lateks tekstil boyası ile boyanıp, nitril hale getirilerek bizlere satıldı. Bizim gibi birçok firmaya satıldı. Biz de bu ürünü Gaziantep'te bir medikal firmaya verdik. Daha sonra ürün bu firma üzerinden Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderilmiş. Hastanenin mal kabul bölümünde yapılan testler sonucunda ürününün sahte olduğu ortaya çıktı. Müşterim beni geçen hafta arayarak durumu anlattı. Alım yaptığım üretici firmaları aradım. Telefonlar suratıma kapandı ve bu firmalara ulaşamamaya başladım. Daha sonra araştırdığımda 4 noktadan aldığımız ürünlerin hepsinin tekstil boyası ile boyanmış lateks eldiven olduğunu öğrendik diye konuştu.

'ÇAMAŞIRHANELERDE PUDRASINI TEMİZLEMEK İÇİN YIKAYIP KURUTUYORLAR'

Altuntaş nitril eldiven adı altında satılan eldivenin kalitesi düşük olan beyaz lateks eldiven olduğunu vurgulayarak, Beyaz lateksin dayanıklılık özelliği fazla değil. Kolay delinebilir, mikrobik bulaş özelliği daha yüksek olan bir eldiven. Bizim aldığımız sahte ürünlerin bilek kısmında boya dalgalanması var. Bunu ilk aldığımızda boyanın sıcak oluşundan dalgalanmalar anlaşılmıyor ama depoda ya da kutuda kuruduğunda boya katmanları daha çok belli oluyor. Lateks eldivenleri çamaşırhanelerde pudrasını temizlemek için yıkayıp kurutuyorlar. Deterjan kısmına mavi boya koyarak, tekrar yıkayıp, kuruttuktan sonra satışa sunuyorlar. Nitril dediğimiz eldiven ise kalındır, çektiğinizde çok hafif esner, dayanıklıdır ve kolay kolay delinmez. Nitril eldivenleri koronavirüs bölümünde, bulaşıcı hastalık bölümünde çalışan doktor ve hemşireler takar. Çünkü daha dayanıklıdır ve bulaş özelliği çok düşüktür. Sahte eldivenleri bu firmalardan satın alıp, bilmeden medikal firmalara ve hastanelere sattık. Ancak eldivenlerin sahte olduğunu öğrendiğimde satışını yaptığım firmalardan ürünleri geri çektim dedi.

'DÜPEDÜZ İNSAN HAYATINI HİÇE SAYAN BİR OLAY'

Eldivenlerin sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra savcılığa şikayette bulunduğunu ifade eden Altuntaş, 2 milyon 250 lira dolandırıldığını dile getirerek, Almanya'da arkadaşımın sahibi olduğu bir firmayı daha dolandırdılar. Bu sahte ürünlerin Almanya'ya ihracatı yapıldı. Kendisini yaklaşık 1 milyon 100 bin euro dolandırdılar. İki gün önce Mersin'den Almanya'ya yaklaşık 750 bin euro ihracat yapıldı. Büyük marketlerde, şarküterilerde satış yapan kişinin bu sahte eldiveni kullandığını düşünürsek, eti ellediğinde, tatlıya dokunduğunda ya da peynir suyunun çözücü özelliği çok olması nedeniyle süt ürünlerini satarken kullandığında tekstil boyası direkt olarak gıdaya geçecektir diye konuştu.

İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar
İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar

Şehir Hastanesi, Plastik, Fırat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Lateks eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp, satmışlar - Son Dakika


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