LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 1 - Son Dakika
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LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 1

05.06.2022 10:51
LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 1

KARİKATÜRİST Latif Demirci hayatını kaybetti.

KARİKATÜRİST Latif Demirci hayatını kaybetti.

Hürriyet Gazetesi'nin usta çizeri Latif Demirci, yaşamını yitirdi. Hürriyet Kitap Sanat haberi, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle… " diyerek sosyal medyadan duyurdu.Demirci, Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat vermişti.


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Ünlü karikatürist Latif Demirci, 61 yaşında hayatını kaybetti Ünlü karikatürist Latif Demirci, 61 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Hürriyet Gazetesi, Latif Demirci, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 1 - Son Dakika
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