Hürriyet Gazetesi 'nin usta çizeri Latif Demirci, yaşamını yitirdi. Hürriyet Kitap Sanat haberi, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle… " diyerek sosyal medyadan duyurdu.Demirci, Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat', 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat vermişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › LATİF DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - 1 - Son Dakika

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