Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü - Son Dakika Magazin

Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü

6 saat önce

Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü Özdemir Müzik etiketiyle çıkardı.

Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü, System.String[]

Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü Özdemir Müzik etiketiyle çıkardı. Tülay Maciran, usta türkücü Latif Doğan'ı ziyaret edip albümünü dinletti. Doğan, genç türkücünün albümünü çok beğendi ve övgü dolu sözler söyledi



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Latif Doğan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:10 
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YORUMLAR (2)


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