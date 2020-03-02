Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
6 saat önce
Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü Özdemir Müzik etiketiyle çıkardı.
Tülay Maciran "Aşk İle" adlı yeni albümünü Özdemir Müzik etiketiyle çıkardı. Tülay Maciran, usta türkücü Latif Doğan'ı ziyaret edip albümünü dinletti. Doğan, genç türkücünün albümünü çok beğendi ve övgü dolu sözler söyledi
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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:10
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