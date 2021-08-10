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Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu - Son Dakika

Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu

10.08.2021 20:26

Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latif Hanım'ın ve İzmir'de belediye başkanlığı da yapan babası Muammer Bey'in doğduğu İzmir Basmane'deki köşk, harabe görünümüyle dikkat çekiyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latif Hanım'ın ve İzmir'de belediye başkanlığı da yapan babası Muammer Bey'in doğduğu İzmir Basmane'deki köşk, harabe görünümüyle dikkat çekiyor. Konak Belediyesinin köşkün müze yapılması için hiçbir girişimde bulunmadığını belirten AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaklaşık 100 yıllık tarihi olan köşk için Kültür ve Turizm Bakanı ile görüşmeye hazırlandığını söyledi.

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan, bir süre Yeni Sadık Bey Oteli olarak faaliyet gösteren Sadık Bey Konağı, Atatürk'ün eşi Latife Hanım ve onun babası Muammer Bey'in doğduğu ve bir süre yaşadığı ev olarak biliniyor. Geçen yıllarda Yeni Sadık Bey Oteli'nde onarım çalışmaları başlamış ancak tescilli yapı olan otelin restorasyonu için gerekli iznin alınmadığını belirten Konak Belediyesi İmar Müdürlüğü, uyarı yazısı gönderip çalışmaları durdurmuştu. Bu gelişmenin ardından adeta kaderine terk edilen köşk, uzun yıllardır harabe görünümü ile dikkat çekiyor. İçerisinde tadilat yapıldığı dönemden kalma inşaat malzemelerinin olduğu, odalarının kırılıp döküldüğü ve çok sayıda çöpün yer aldığı köşk, zamana direnemeyecek noktaya geldi. Yaklaşık 100 yıllık bir tarihe geçmiş olan Latife Hanım'ın doğduğu köşkün kapısına ise bölgedeki esnaflar kilit vurdu. Basmane semti esnafları, köşkü korumak için kapıyı kendilerinin kilitlediğini, binanın müze olması gerektiğini savundu. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise Konak Belediyesinin herhangi bir girişiminin olmaması halinde konuyu Kültür ve Turizm Bakanı ile konuşacağını belirtti.

"Fare, yılan, ne ararsanız var"

Başkan Başdaş, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün muhterem eşinin doğduğu ve büyüdüğü yer, bu köşk. Aynı zamanda Latife Hanım'ın babası İzmir'in belediye başkanlarından Muammer Bey de ömrünün büyük bir kısmını bu köşkte geçirmiştir. 'Biz Atatürkçüyüz' diye geçinen CHP'li belediyeler burayı görsün. Burada fare, yılan, ne ararsanız var. Burası bu görüntüyü hak etmiyor. Bu köşkün müze olması gerekiyor. Yıllardır bunu dile getiriyoruz ama maalesef bir şey yapılmadı. Konak Belediyesi bir şirket olsaydı iflas etmişti. Yapılan hiçbir icraat yok. Bir önceki dönemin belediye başkanı restore edileceğini söylemişti ama bir şey yapılmadı. Köşkün kapısını kilitleyen de bölgedeki esnaflar. Onlar olmasaydı köşkün kapısı bile açık olacaktı" dedi.

"Başkan Abdül Batur daha burayı ziyaret etmemiştir"

Binanın kamulaştırılması gerektiğini dile getiren Başkan Başdaş, "Bu köşkün mirasçıları var ama Konak Belediyesi isterse burayı kamulaştırır ve müze haline dönüştürür. Bir an önce buranın müze olması lazım. Çok büyük, çok odalı bir köşk. Eğer bir şey yapmazlarsa bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığına taşıyacağım. Köşkün müze olması için uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Tahmin ediyorum ki, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur daha burayı ziyaret etmemiştir. Burada bir tarih var. İlgilenilmesi gerekiyor. Bu konuyu randevu alarak bakan bey ile görüşeceğim. Böyle bir yerin bu şekilde bırakılmasına gönlümüz razı olmaz" diye konuştu.

Kapıyı esnaflar kilitledi

Bölgedeki esnaflardan Feyzi Acar da, "Burada her türlü insan var. Basmane'nin en eski binalarından olan bu köşk, şu an atıl bir halde. Biz kendi aramızda anahtar yaptırarak kapıyı kilitledik. İçeriye insanlar girsin istemedik. Kapı açık kalırsa alkol alan, uyuşturucu madde alan insanlar içeriye girebilir. Bir an önce köşkün bu durumuna çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu
Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu

Mustafa Kemal Atatürk, Latife Hanım, Turizm, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Latife Hanım'ın doğduğu köşk harabe oldu - Son Dakika


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