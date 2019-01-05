Son Dakika Haberleri: Latife Hanım Köşkü'ne 86 Bin Ziyaretçi

Latife Hanım Köşkü'ne 86 Bin Ziyaretçi

1 saat önce

Karşıyaka'daki en önemli tarihi miraslardan biri olan Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi, son 1 yılda 86 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Latife Hanım Köşkü'ne 86 Bin Ziyaretçi, System.String[]
Karşıyaka'daki en önemli tarihi miraslardan biri olan Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi, son 1 yılda 86 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ömrünün son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği köşk, İzmirlilerin yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşları da konuk etti.

Latife Hanım Köşkü'nün çok büyük manevi değere sahip olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Karşıyaka'da, böylesine önemli bir mirasa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Ücretsiz olarak ziyarete açık olan müzemizde, 2018 yılında her yaştan 86 bin 600 kişiyi konuk ettik. Tarihin yeniden canlandığı bu eşsiz atmosferi yaşamak için herkesi Karşıyakamıza, Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi'ne bekliyoruz" dedi.

Balmumu heykeller

Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesine ait olan Latife Hanım Köşkü, 2016 yılında Karşıyaka Belediyesinin girişimleri sonucunda, 'özel müze' olarak tescillendi. Tarihi köşkte; Atatürk, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım'ın balmumu heykelleri yer alıyor. Ayrıca o döneme ait olan, satın alma ve bağış yoluyla edinilen eşyalar bulunuyor. Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın son günlerini geçirdiği ve 14 Ocak 1923'te vefat ettiği köşk, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Latife Hanım Köşkü Anı Evi'nin bahçesinde, Atatürk ve Latife Hanım için dikilmiş selvi ağaçları da bulunuyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Latife Hanım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü Resmi Gazete'de Yayımlandı! Borç Yapılandırma Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:00:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Latife Hanım Köşkü'ne 86 Bin Ziyaretçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]