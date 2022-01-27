Latin Amerika'da aşırı yoksul kişi sayısı 2021 yılında 5 milyon arttı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) bölgedeki aşırı yoksulların sayısının 2021 yılında 5 milyon daha arttığını açıklarken, yetkililer bu artışın korona virüs salgını nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Latin Amerika'da geçtiğimiz yılın aşırı yoksul kişi verisi açıklandı. Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl Latin Amerika'da yaşayan 5 milyon kişinin daha aşırı yoksulluk seviyesine düşmesi ile bölgedeki aşırı yoksul nüfus 86 milyona ulaştı. Bu rakam bölgedeki genel nüfusun yüzde 13,8'ine karşılık gelirken, aynı yıl bölge nüfusunun yüzde 32,1'ini oluşturan 201 milyon kişinin ise yoksulluk seviyesinde yaşadığı belirtildi. Yetkililer bölgedeki yoksul nüfusun bu artışla 27 yıl önceki seviyelere geri dönebileceğine dikkat çekti.

ECLAC Genel Sekreteri Alicia Brcena yaptığı açıklamada, bölgedeki yoksul nüfusun artış sebebini, korona virüs salgınından kaynaklanan sosyal ve sağlık krizinin derinleşmesi olarak gösterdi.

Bölgedeki yoksul nüfusun artışının devlet yardımlarında kesintiye giden Brezilya ve Kosta Rika'da etkisini göstereceği tahmin edilirken, Şili ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise ekonomik durumun korunacağı bildirildi.

(Saim Sevinç/ İHA)