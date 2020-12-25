Latin Amerika'da ilk aşıyı bir hemşireye yapıldı

Latin Amerika'da ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı Meksikalı bir hemşireye yapıldı.

Dünyada ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından en yüksek ölüm oranına sahip olan Meksika, Pfizer ve BioNTec'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısından 30 milyon doz sipariş etti. Aşının 3 bin dozunun ulaştığı ülkede ilk aşı 59 yaşındaki María Irene Ramirez isimli yoğun bakım hemşiresine yapıldı.Latin Amerika ülkelerinden Şili ve Kosta Rika'da da dün aşılamanın başladığı belirtildi.