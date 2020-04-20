Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı - Son Dakika

BUENOS Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini geçti.

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da 4 bin 939 kişinin hayatına mal olan virüs, 101 bin 100 kişide görüldü.

Bölgede virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı Brezilya, 2 bin 462 ölüm ve 38 bin 654 vaka sayısıyla "bölgede Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke" olarak öne çıkıyor.

Bölge ülkelerindeki Kovid-19 nedeniyle ölü ve vaka sayıları şöyle:

"Ekvador 474/ 9 bin 468, Şili 133/ 10 bin 88, Peru 400/ 15 bin 628, Kolombiya 179/ 3 bin 792, Arjantin 132/ 2 bin 839, Uruguay 10/ 517, Bolivya 32/ 520, Venezuela 9/ 256, Paraguay 8/ 206, Meksika 650/ 7 bin 497, Panama 120/ 4 bin 273, Dominik Cumhuriyeti 226/ 4 bin 680, Küba 34/ 1035, Kosta Rika 5/ 660, Honduras 46/ 472, Guatemala 7/ 257, El Salvador 7/ 201, Haiti 3/ 47 ve Nikaragua 2/ 10."