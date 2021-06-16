Latin Amerika futbol takımları Brawl Stars Master League'e katıldı! - Son Dakika

Çok sayıda Latin Amerika futbol kulübünün, 100.000 $ ödül havuzuna sahip yeni bir espor yarışması olan, yaklaşan Brawl Stars Master League'in katılımcıları olduğu açıklandı .

Katılan takımlar arasında Flamengo, Corinthians, Boca Juniors, River Plate, Chivas, Atletico Nacional ve Universidad de Chile gibi takımlar yer alıyor.

Katılan kulüplerin her biri, mobil MOBA kahraman nişancı başlığında özel bir oyun içi görünüme sahip olacak.

Toplamda 13 kulüp etkinlikte yarışacak. Açıklamaya göre bu, yalnızca futbol kulüplerinin katılımcı olarak yer aldığı ilk uluslararası espor turnuvası olacak.

Her takım, kendilerini temsil edecek oyuncuları işe almak için 'Test Turnuvaları' düzenleyecektir.

Brawl Stars Master League'in Eylül 2021'de başlaması ve Aralık ayında sona ermesi bekleniyor.

Etkinlik bir grup aşaması, playofflar ve büyük final formatını takip edecek. Her kulüp, final yerleşimine göre yarışmanın ödül havuzunun bir yüzdesini kazanacaktır.

Brawl Stars Master League'e Latin Amerika katılımcılarının tamamı:

Atlético Nacional

América de Cali

Boca Juniors

Club América

Corinthians

Chivas

Cerro Porteño

Flamengo

Liga de Quito

Nacional

River Plate

Universidad de Chile

Universitario

Birçok Latin Amerika futbol takımının, Brawl Stars Master League'e katılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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