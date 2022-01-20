Latin Amerika liderleri Davos'ta Kovid-19'u ele aldı - Son Dakika

Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Latin Amerika liderleri "Latin Amerika Perspektifleri" isimli panelde Kovid-19 sorununu konuştu.

Ülke liderlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı panelde, ağırlıklı olarak salgınla mücadele ve ekonominin yeniden canlandırılması konuları masaya yatırıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, amaçlarının bu yıl nüfusun tamamının aşılanması olduğunu belirterek, "En yüksek birinci ve ikinci doz sayılarına ulaşmaya devam ediyoruz. Daha şimdiden 4 milyondan fazla insana takviye doz uyguladık." ifadesini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da hükümetin hedefinin gelecek 3 yıl içinde Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 10 ülke ile ticaret anlaşmaları imzalamak olduğunu söyledi.

"Eşitsizlikler pandemi ile daha da kötüleşti"

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ise Kovid-19'un neden olduğu krizin üstesinden gelmenin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik toparlanmadan geçtiğine dikkati çekerek, "Birkaç yıldır bölgemizdeki ekonomik süreç yavaş yavaş durdu ve eşitsizlikler pandemi ile daha da kötüleşti. Sadece ekonomik büyümeyi değil, sağlık ve eğitim başta olmak üzere uygun istihdam oluşturulmasını da dikkate alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, bölgesel dayanışmaya vurgu yaparak, "İdeolojileri aşan ortak bir gündemimiz olmalı, en akıllı bölgesel strateji dayanışmadır. Bunu göz önünde bulundurmalıyız." diye konuştu.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, ülkede günde 100 bini aşkın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığına işaret ederek, salgınla kararlı şekilde mücadele ettiklerini kaydetti.

Panele, Inter-Amerika Kalkınma Bankası (IDB) Başkanı Mauricio Claver ve Dünya Ekonomik Forumu Latin Amerika Direktörü Marisol Argueta de Barillas da katıldı.