Üye Girişi
Latin Amerika liderleri Davos'ta Kovid-19'u ele aldı - Son Dakika

Latin Amerika liderleri Davos'ta Kovid-19'u ele aldı

20.01.2022 06:33
Latin Amerika liderleri Davos'ta Kovid-19'u ele aldı

Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Latin Amerika liderleri "Latin Amerika Perspektifleri" isimli panelde Kovid-19 sorununu konuştu.

Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Latin Amerika liderleri "Latin Amerika Perspektifleri" isimli panelde Kovid-19 sorununu konuştu.

Ülke liderlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı panelde, ağırlıklı olarak salgınla mücadele ve ekonominin yeniden canlandırılması konuları masaya yatırıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, amaçlarının bu yıl nüfusun tamamının aşılanması olduğunu belirterek, "En yüksek birinci ve ikinci doz sayılarına ulaşmaya devam ediyoruz. Daha şimdiden 4 milyondan fazla insana takviye doz uyguladık." ifadesini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da hükümetin hedefinin gelecek 3 yıl içinde Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 10 ülke ile ticaret anlaşmaları imzalamak olduğunu söyledi.

"Eşitsizlikler pandemi ile daha da kötüleşti"

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ise Kovid-19'un neden olduğu krizin üstesinden gelmenin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik toparlanmadan geçtiğine dikkati çekerek, "Birkaç yıldır bölgemizdeki ekonomik süreç yavaş yavaş durdu ve eşitsizlikler pandemi ile daha da kötüleşti. Sadece ekonomik büyümeyi değil, sağlık ve eğitim başta olmak üzere uygun istihdam oluşturulmasını da dikkate alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, bölgesel dayanışmaya vurgu yaparak, "İdeolojileri aşan ortak bir gündemimiz olmalı, en akıllı bölgesel strateji dayanışmadır. Bunu göz önünde bulundurmalıyız." diye konuştu.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, ülkede günde 100 bini aşkın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığına işaret ederek, salgınla kararlı şekilde mücadele ettiklerini kaydetti.

Panele, Inter-Amerika Kalkınma Bankası (IDB) Başkanı Mauricio Claver ve Dünya Ekonomik Forumu Latin Amerika Direktörü Marisol Argueta de Barillas da katıldı.

YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ekonomik Forumu, Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika liderleri Davos'ta Kovid-19'u ele aldı - Son Dakika


Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar! Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!         
23:13
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
00:59 "Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma
00:46 Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu
00:38 Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü
00:19 Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor
00:02 5 çocuğu ile birlikte yaşayan kadın evinde vurulmuş halde bulundu
23:47 Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 06:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: Latin Amerika liderleri Davos'ta Kovid-19'u ele aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement