Latin Amerika'nın devleri İHBİR üyeleriyle sanal ortamda buluşacak - Son Dakika

Latin Amerika'nın devleri İHBİR üyeleriyle sanal ortamda buluşacak

02.11.2020 10:34
Latin Amerika'nın devleri İHBİR üyeleriyle sanal ortamda buluşacak, System.String[]

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri (İHBİR) tarafından ücretsiz olarak 4 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek ikili görüşmeleri kapsamında, Latin Amerika'nın prestijli gıda firmalarından Grupo Nutresa'nın üst düzey satın alma yetkilileri, İHBİR üyesi...

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri (İHBİR) tarafından ücretsiz olarak 4 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek ikili görüşmeleri kapsamında, Latin Amerika'nın prestijli gıda firmalarından Grupo Nutresa'nın üst düzey satın alma yetkilileri, İHBİR üyesi firma temsilcileriyle sanal ortamda bir araya gelecek.

İHBİR'den yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle küresel ölçekte ihracatı ve ticareti geliştirmek için düzenlenen "Sanal İkili İş Görüşmeleri" programları devam ediyor. İHBİR, dünyanın dört bir yanından önemli alıcıların katılımlarıyla düzenlediği "Sanal İkili İş Görüşmeleri"nde bugüne kadar yaklaşık 870 görüşme sağladı.

Kolombiya'nın Medellin şehrinde 1920 yılında kurulan ve makarna, çikolata, bisküvi, işlenmiş et ve dondurma ve benzeri ürün grupları ile ülkenin en büyük gıda firması olan Grupo Nutresa, sanal platformda İHBİR üyeleriyle ikili iş görüşmelerinde bir araya gelecek. Çikolata, bisküvi, atıştırmalık ürünler, makarna, dondurma ve genel gıda ürünlerini kapsayan görüşmeler, 4 Kasım Çarşamba günü 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

"Sektörümüzün ve ürünlerimizin tanınırlığını da artırmış oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin ikili iş görüşmelerini sanal platformda sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Okutur, dünyada 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve pandemi sürecinde diğer birliklere göre en fazla ikili görüşme organize eden birlik olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 3 ayda 870 iş görüşmesinin yapılmasına öncülük ettik. Üyelerimiz bu zorlu koşullarda, yurt dışında faaliyet gösteren büyük perakendeci ve süpermarket zincirlerinin üst düzey satın alma temsilcileriyle görüştüler. Bu ay gerçekleştireceğimiz görüşmelere katılacak olan Grupo Nutresa firması, holding olarak Kolombiya piyasasının yaklaşık yüzde 60'ına sahip olan, Kolombiya ekonomisinin ise yüzde 10'unu temsil eden güçlü bir firma. Yaptığımız ikili iş görüşmeleri kapsamında, ülkemize gelemeyen firma sahibi ve satın alma temsilcilerini üyelerimizle dijital ortamda ücretsiz olarak görüştürüyoruz. Böylece ülkemizin ihracat hacmini artırırken, Latin Amerika'nın en saygın firmaları ile üyelerimizin yaptığı görüşmeler neticesinde sektörümüzün ve ürünlerimizin tanınırlığını da artırmış oluyoruz."

Latin Amerika'nın devleri İHBİR üyeleriyle sanal ortamda buluşacak
Latin Amerika'nın devleri İHBİR üyeleriyle sanal ortamda buluşacak

Yönetim Kurulu, Latin Amerika, Kolombiya, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Latin Amerika'nın devleri İHBİR üyeleriyle sanal ortamda buluşacak - Son Dakika Ekonomi


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