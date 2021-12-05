BUENOS AIRES - Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı Arjantin'de başladı - Son Dakika

Türk Hava Yolları'nın (THY) katılımcısı olduğu Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı, Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT) kapılarını seyahat severlere açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen fuar, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bu yıl 25. kez seyahat firmaları ile turizm meraklılarını bir araya getirdi.

Fuarın açılışına Arjantin Turizm ve Spor Bakanı Matias Lammens ile İçişleri Bakanı Eduardo de Pedro'nun yanı sıra fuarın onur konuğu Uruguay'ın Turizm Bakanı Tabare Viera katıldı.

Lammens, hükümetin turizm alanında yaptığı yardımları hatırlatarak, ülkesinin pandemi sonrası kapılarını yakın zamanda turizme açtığını belirtti ve ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizmin Arjantin'in gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.

"Bu fuarda yer almamız insanların Türkiye'yi tercih etmesine olanak sağlıyor"

THY Arjantin Müdürü Yahya Zahid Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada fuarda Türkiye'nin oldukça ilgi çektiğini söyledi.

Şensoy, FIT'in dünyadaki en büyük 3. turizm fuarı olduğuna dikkati çekerek, "Bu, Latin Amerika'daki turizm sektörünü bir araya getiren en önemli fuar. Bizim de burada olmamız Latin Amerika'dan Türkiye'yi ziyaret etmek isteyenler için önemli bir açılış kapısı. İnsanlar bizi görerek Türkiye ziyaretlerini planlayabiliyorlar. Genellikle yapacakları ziyaret için bir tercih yeri oluyor bu fuar." dedi.

THY'nin fuara katılımına değinen Şensoy, "Bu fuarda yer almamız insanların Türkiye'yi tercih etmesinde ve THY ile dünyanın diğer taraflarına uçmasındaki tercihlerinde sebep olacak bir unsur oluyor. Haftada 3 uçuş olarak uçuşlarımıza devam ediyoruz. Pandemi döneminde sıkılan Arjantinlilerin önümüzdeki dönemde seyahat etme istekleri yüksek, o yüzden şu anda büyük bir talep var ve bu talebi karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ile Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Rashad Aslanov, THY standını ziyaret etti.

Fuara Türkiye'den THY'nin yanı sıra Türk seyahat firmalarından Honest Travel Group ve Exodus Turkey firmaları katılıyor.

Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı olarak öne çıkan FIT'e birçok ülkeden turizm sektöründe varlık gösteren firmalar katılıyor ve 7 Aralık'a kadar açık kalacak fuarı bu yıl yaklaşık 90 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Fuarda, turizm sektöründe çalışan seyahat acenteleri ve hava yollarının yanı sıra katılımcı ülkeler ve Arjantin'in eyaletleri de düzenledikleri kültürel aktivitelerle turistik yönlerini tanıtıyor.