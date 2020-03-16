Latin Amerika ülkeleri koronavirüse karşı önlem alıyor - Son Dakika
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Latin Amerika ülkeleri koronavirüse karşı önlem alıyor

28 dakika önce

Güney Amerika ülkeleri Ekvador ve Bolivya, yeni tip koronavirüs (Kovid-1) salgını karşısında bir dizi önlem alıyor.

Latin Amerika ülkeleri koronavirüse karşı önlem alıyor, System.String[]

Güney Amerika ülkeleri Ekvador ve Bolivya, yeni tip koronavirüs (Kovid-1) salgını karşısında bir dizi önlem alıyor.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü Ekvador'da alınan tedbirleri açıklayan Devlet Başkanı Lenin Moreno, virüsün yayılmasını engellemek için seyahat ve ticari faaliyetlerin yarından itibaren kısıtlanacağını duyurdu.

Moreno, ülkede yalnızca temel ihtiyaç malzemesi ve ilaç alımları, hastane ve işe gidiş gelişler, yaşlı, engelli ya da ağır hastaların bakımları için yapılan seyahatlere izin verileceği bilgisini paylaştı.

Ticari faaliyetleri de kısıtlayan Moreno, temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme, evcil hayvan yemleri, iletişim ürünleri satan iş yerlerinin yanı sıra bankacılık hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.

Restoranların da yalnızca evlere servis yapabileceğini vurgulayan Moreno, polisin, kısıtlamalara uyulup uyulmadığını denetleyeceğini ve gerekli görüldüğü takdirde askerin de kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Bolivya da Avrupalı ve İranlılara kapıyı kapattı

Yeni tip koronavirüs salgınından 11 vatandaşı etkilenen Bolivya'daki geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, 18 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği ülkeleri ile İngiltere, İrlanda ve İran'dan gelenlere kapıların kapatılacağını kaydetti.

Ülkede diskotek, bar ve eğlence mekanlarındaki bütün partilerin yasaklandığını duyuran Anez, gece eğlenceleri ve aktiviteleri, spor faaliyetleri ve sinemaların da durdurulduğunu belirtti.

Güney Amerika, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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