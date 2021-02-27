Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

27.02.2021 06:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1337 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 252 bin 835'e, 65 bin 169 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 455 bin 630'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 26 bin 125 vaka ve 59 bin 129 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 355 bin 974'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 782 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 512 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 184 bin 474'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 76 bin 882'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 625 bin 328'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 887, 5 bin 83 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 98 bin 728'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 892 bin 834 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 518'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 567 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 244 bin 792'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 141 bin 874'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 191 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 606 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 316 bin 363'e, virüse bağlı can kaybı 46 bin 94'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 218 bin 409'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 90 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 400'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 585 artışla 816 bin 929'a, iyileşenlerin sayısı 772 bin 951'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 15 bin 713'e, vaka sayısı da 1430 artışla 282 bin 599'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 238 bin 817 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve 1069 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 247 bin 891'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 609'a, sağlığına kavuşanların sayısı 191 bin 950'ye çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan, ABD'nin 'Kaşıkçı' raporunu reddetti 'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu "Erkeklerin görüntülerini mi izliyorsun?" diyerek eşini yumrukladı
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı         
07:28
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor         
23:38
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
22:29
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi         
21:25
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi         
14:30
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı         
08:24
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 07:40:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei