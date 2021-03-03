Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

03.03.2021 09:15
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1641, Meksika'da 1035, Arjantin'de 115, Kolombiya'da 106, Peru'da 209, Şili'de 24, Bolivya'da 37 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1641 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 257 bin 361'e, 59 bin 925 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 646 bin 926'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 54 bin 867 vaka ve 60 bin 14 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 527 bin 173'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 913 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 187 bin 187'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 97 bin 194'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 645 bin 312'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 115 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 52 bin 192, 6 bin 653 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 118 bin 676'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 916 bin 936 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 972'ye çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 339 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 259 bin 599'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 156 bin 57'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 209 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 135 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 338 bin 297'ye, virüse bağlı can kaybı 46 bin 894'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 244 bin 29'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 684'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 747 artışla 832 bin 512'ye, iyileşenlerin sayısı 787 bin 700'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 790 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 250 bin 557'ye, virüse bağlı can kaybı 11 bin 703'e, sağlığına kavuşanların sayısı 194 bin 370'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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