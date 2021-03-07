Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

07.03.2021 09:27
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1555 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 264 bin 325'e, 69 bin 609 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 938 bin 836'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 107 bin 687 vaka ve 61 bin 417 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 704 bin 351'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 779 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 561 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 190 bin 357'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 125 bin 866'ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 666 bin 658'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 52 bin 870'e, 4 bin 680 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 146 bin 714'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 940 bin 317 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 412'ye çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 663 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 273 bin 245'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 172 bin 418'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 190 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 918 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 364 bin 964'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 47 bin 681'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 269 bin 365'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 80 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 8'e çıktı.

Vaka sayısının 5 bin 37 artışla 850 bin 483'e yükseldiği ülkede, virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 801 bin 537 olarak kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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