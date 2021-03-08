Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

08.03.2021 08:01
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1086, Meksika'da 247, Arjantin'de 10, Kolombiya'da 91, Peru'da 173, Şili'de 69 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1086 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 265 bin 411'e, 80 bin 508 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 19 bin 344'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 113 bin 738 vaka ve 61 bin 463 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 757 bin 178'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 734 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 190 bin 604'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 128 bin 600'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 670 bin 431'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 52 bin 880'e, 2 bin 922 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 149 bin 636'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 945 bin 816 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 503'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 411 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 177 bin 199'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 173 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 552 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 371 bin 176'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 47 bin 854'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 276 bin 245'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 77'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 280 artışla 855 bin 785'e, iyileşenlerin sayısı 805 bin 717'ye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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