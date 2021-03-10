Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

10.03.2021 08:05
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1972, Meksika'da 866, Arjantin'de 131, Kolombiya'da 78, Peru'da 190, Şili'de 19 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1972 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 268 bin 370'e, 70 bin 764 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 122 bin 429'a yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 134 bin 20 vaka ve 62 bin 101 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 843 bin 218'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 866 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 407 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 191 bin 789'a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 137 bin 884'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 681 bin 336'ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 252'ye, 7 bin 307 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 1'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 956 bin 591 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 676'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 511 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 282 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 183 bin 635'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 190 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 411 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 380 bin 23'e, virüse bağlı can kaybı 48 bin 163'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 288 bin 67'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 182'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 531 artışla 864 bin 64'e, iyileşenlerin sayısı 814 bin 88'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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