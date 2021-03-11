Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

11.03.2021 08:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 286, Meksika'da 699, Arjantin'de 107, Kolombiya'da 97, Peru'da 160, Şili'de 24, Ekvador'da 36, Bolivya'da 26 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 286 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 270 bin 656'ya, 79 bin 876 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 202 bin 305'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 149 bin 561 vaka ve 62 bin 570 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 913 bin 739'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 699 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 674 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 192 bin 488'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 144 bin 558'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 685 bin 996'ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 107 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 359'a, 7 bin 693 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 169 bin 694'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 961 bin 640 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 773'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 588 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 285 bin 960'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 187 bin 473'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 160 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 765 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 387 bin 457'ye, virüse bağlı can kaybı 48 bin 323'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 294 bin 623'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 206'ya çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 958 artışla 867 bin 949'a, iyileşenlerin sayısı 818 bin 337'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 16 bin 105'e, vaka sayısı da 1727 artışla 296 bin 841'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 256 bin 9 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti ve 841 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 256 bin 462'ye, virüse bağlı can kaybı 11 bin 884'e, sağlığına kavuşanların sayısı 200 bin 900'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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