Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

13.03.2021 08:49
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 216, Meksika'da 709, Arjantin'de 86, Kolombiya'da 92, Peru'da 180, Şili'de 89, Ekvador'da 65, Bolivya'da 27 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 275 bin 105'e, 85 bin 663 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 363 bin 380'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 179 bin 786 vaka ve 63 bin 531 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 980'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 709 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 743 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 193 bin 851'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 157 bin 771'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 696 bin 739'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 578'e, 7 bin 849 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 185 bin 747'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 974 bin 866 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 950'ye çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 78 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 294 bin 617'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 195 bin 569'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 180 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 854 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 402 bin 610'a, virüse bağlı can kaybı 48 bin 664'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 308 bin 175'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 451'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 973 artışla 879 bin 485'e, iyileşenlerin sayısı 824 bin 899'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 65 artarak 16 bin 193'e, vaka sayısı da 1259 artışla 299 bin 216'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 256 bin 9 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 1084 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 258 bin 324'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 930'a, sağlığına kavuşanların sayısı 203 bin 466'ya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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