Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1127, Meksika'da 220, Arjantin'de 24, Kolombiya'da 97, Peru'da 162, Şili'de 100, Ekvador'da 21 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1127 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 278 bin 229'a, 43 bin 812 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 483 bin 370'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 202 bin 983 vaka ve 64 bin 123 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 63 bin 808'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 415 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 194 bin 710'a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 166 bin 290'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 705 bin 743'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 670'e, 3 bin 697 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 195 bin 722'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 986 bin 903 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 143'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 62 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 303 bin 144'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 202 bin 580'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 162 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 433 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 412 bin 406'ya, virüse bağlı can kaybı 49 bin 3'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 322 bin 685'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 100 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 674'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 734 artışla 891 bin 110'a, iyileşenlerin sayısı 835 bin 669'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 artarak 16 bin 236'ya, vaka sayısı da 1555 artışla 302 bin 221'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 263 bin 164 kişi de iyileşti.