Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 815, Meksika'da 613, Arjantin'de 113, Kolombiya'da 135, Peru'da 191 ve Şili'de 99 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 815 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 290 bin 314'e, 90 bin 570 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 871 bin 390'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 280 bin 33 vaka ve 66 bin 798 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 383 bin 460'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 613 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 722 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 197 bin 219'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 187 bin 190'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 729 bin 269'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 113 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 54 bin 476'ya, 8 bin 160 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 234 bin 913'e ulaştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 16 bin 729 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 771'e yükseldi.

Son 24 saatte 5 bin 133 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 324 bin 426'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 221 bin 642'ye çıktı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 191 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 715 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 451 bin 645'i, virüse bağlı can kaybı 49 bin 897'yi, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 364 bin 556'yı buldu.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 99 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 22 bin 87'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 604 artışla 918 bin 53'e, iyileşenlerin sayısı da 859 bin 97'ye ulaştı.