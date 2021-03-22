Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

22.03.2021 08:27
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1290, Meksika'da 209, Arjantin'de 28, Kolombiya'da 121, Peru'da 113, Şili'de 99, Paraguay'da 35 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1290 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 294 bin 42'ye, 47 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 998 bin 233'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 306 bin 326 vaka ve 67 bin 558 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 449 bin 933'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 209 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 133 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 198 bin 36'ya, toplam vaka sayısı 2 milyon 195 bin 772'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 736 bin 159'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 545'e, 4 bin 32 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 245 bin 771'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 30 bin 153 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 62 bin 28'e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 963 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 337 bin 150'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 230 bin 195'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 113 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 48 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 466 bin 326'ya, virüse bağlı can kaybı 50 bin 198'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 381 bin 318'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 99 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 22 bin 279'a çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 836 artışla 931 bin 939'a, iyileşenlerin sayısı 871 bin 234'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve 1523 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 194 bin 122'ye, virüse bağlı can kaybı 3 bin 730'a, sağlığına kavuşanların sayısı 159 bin 774'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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