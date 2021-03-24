Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

24.03.2021 08:07
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 251, Meksika'da 809, Arjantin'de 153, Kolombiya'da 126, Peru'da 135, Şili'de 25, Ekvador'da 26, Bolivya'da 19 ve Paraguay'da 49 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 298 bin 676'ya yükseldi. Bu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Bir günde 82 bin 493'e yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 130 bin 19'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 332 bin 43 vaka ve 68 bin 623 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 601 bin 658'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 809 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 881 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 199 bin 48'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 203 bin 41'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 744 bin 262'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 823'e, 9 bin 405 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 261 bin 577'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 43 bin 957 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 62 bin 274'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 946 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 224'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 239 bin 936'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 978 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 481 bin 259'a, virüse bağlı can kaybı 50 bin 474'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 397 bin 341'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 22 bin 384'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 864 artışla 942 bin 958'e, iyileşenlerin sayısı 882 bin 772'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 artarak 16 bin 504'e, vaka sayısı da 719 artışla 313 bin 570'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 271 bin 847 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti ve 879 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 266 bin 86'ya, virüse bağlı can kaybı 12 bin 93'e, sağlığına kavuşanların sayısı 213 bin 779'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 23 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 198 bin 135'e, virüse bağlı can kaybı 3 bin 818'e, sağlığına kavuşanların sayısı 162 bin 879'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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