Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 650, Meksika'da 651, Arjantin'de 143, Kolombiya'da 126, Peru'da 201, Şili'de 63, Ekvador'da 50 ve Paraguay'da 48 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 650 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 307 bin 112'ye yükseldi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 84 bin 245 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 404 bin 414'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 392 bin 374 vaka ve 70 bin 696 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 824 bin 95'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 651 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 303 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 200 bin 862'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 219 bin 845'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 755 bin 798'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 55 bin 235'e, 12 bin 936 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 51'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 64 bin 479 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 62 bin 645'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 395 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 367 bin 337'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 255 bin 948'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 201 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 4 bin 691 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 512 bin 384'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 51 bin 32'ye ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 423 bin 259'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 22 bin 587'ye çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 559 artışla 962 bin 321'e, iyileşenlerin sayısı 897 bin 975'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 50 artarak 16 bin 632'ye, vaka sayısı da 2 bin 795 artışla 321 bin 451'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 271 bin 847 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 4 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 204 bin 704'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 bin 958'e, sağlığına kavuşanların sayısı 167 bin 603'e çıktı.