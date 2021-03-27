Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

27.03.2021 09:29
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 650, Meksika'da 651, Arjantin'de 143, Kolombiya'da 126, Peru'da 201, Şili'de 63, Ekvador'da 50 ve Paraguay'da 48 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 650 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 307 bin 112'ye yükseldi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 84 bin 245 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 404 bin 414'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 392 bin 374 vaka ve 70 bin 696 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 824 bin 95'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 651 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 303 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 200 bin 862'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 219 bin 845'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 755 bin 798'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 55 bin 235'e, 12 bin 936 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 51'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 64 bin 479 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 62 bin 645'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 395 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 367 bin 337'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 255 bin 948'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 201 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 4 bin 691 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 512 bin 384'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 51 bin 32'ye ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 423 bin 259'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 22 bin 587'ye çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 559 artışla 962 bin 321'e, iyileşenlerin sayısı 897 bin 975'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 50 artarak 16 bin 632'ye, vaka sayısı da 2 bin 795 artışla 321 bin 451'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 271 bin 847 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 4 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 204 bin 704'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 bin 958'e, sağlığına kavuşanların sayısı 167 bin 603'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Latin Amerika, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Burak Sevinç ve Tülin Özen, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Burak Sevinç ve Tülin Özen, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor
Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım         
09:33
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti         
07:45
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı         
06:05
Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor         
01:05
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi         
23:08
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti         
23:06
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor         
20:06
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 09:48:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei