Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

30.03.2021 08:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1660, Meksika'da 203, Arjantin'de 163, Kolombiya'da 124, Peru'da 166, Şili'de 101, Bolivya'da 25 ve Paraguay'da 50 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1660 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 313 bin 866'ya, 38 bin 927 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 573 bin 615'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 425 bin 320 vaka ve 72 bin 283 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 969 bin 247'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 1292 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 201 bin 826'ya, toplam vaka sayısı da 2 milyon 227 bin 842'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 765 bin 244'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 55 bin 611'e, 14 bin 14 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 322 bin 611'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 88 bin 256 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 63 bin 79'a çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 49 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 389 bin 779'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 273 bin 909'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 166 kişi yaşamını yitirdi ve 1461 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 533 bin 121'e, virüse bağlı can kaybı 51 bin 635'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 451 bin 112'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 70'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 247 artışla 984 bin 484'e, iyileşenlerin sayısı 918 bin 446'ya ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 719 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 270 bin 347'ye, virüse bağlı can kaybı 12 bin 211'e, sağlığına kavuşanların sayısı 219 bin 389'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 1770 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 210 bin 425'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 113'e, sağlığına kavuşanların sayısı 172 bin 386'ya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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