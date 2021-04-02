Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

02.04.2021 08:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 769, Meksika'da 454, Arjantin'de 83, Kolombiya'da 192, Peru'da 153, Şili'de 193, Ekvador'da 30, Bolivya'da 23 ve Paraguay'da 44 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 769 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 325 bin 284'e, 91 bin 97 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 839 bin 844'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 494 bin 416 vaka ve 75 bin 734 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 239 bin 99'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 454 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 381 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 203 bin 664'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 244 bin 268'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 777 bin 697'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 55 bin 941'e, 14 bin 430 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 363 bin 251'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 112 bin 266 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 192 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 63 bin 614'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 449 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 417 bin 826'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 292 bin 803'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 153 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 908 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 561 bin 723'e, virüse bağlı can kaybı 52 bin 161'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 476 bin 782'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 193 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 328'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 830 artışla 1 milyon 3 bin 406'ya yükseldi, iyileşenlerin sayısı 936 bin 721'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 16 bin 877'ye, vaka sayısı da 1633 artışla 330 bin 388'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 281 bin 684 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve 916 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 273 bin 327'ye, virüse bağlı can kaybı 12 bin 280'ne, sağlığına kavuşanların sayısı 222 bin 924'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve 1611 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 216 bin 278'e, virüse bağlı can kaybı 4 bin 250'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 177 bin 202'ye çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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