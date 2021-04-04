Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1987, Meksika'da 157, Arjantin'de 83, Kolombiya'da 155, Peru'da 294, Şili'de 103, Paraguay'da 50 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1987 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 330 bin 193'e, 43 bin 515 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 953 bin 597'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 520 bin 204 vaka ve 76 bin 750 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 305 bin 746'ya ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, 1838 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 204 bin 11'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 249 bin 195'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 785 bin 643'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 56 bin 106'ya, 10 bin 384 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 383 bin 537'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 130 bin 640 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 155 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 63 bin 932'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 149 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 437 bin 197'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 309 bin 356'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 294 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 571 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 573 bin 961'e, virüse bağlı can kaybı 52 bin 625'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 492 bin 52'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 103 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 524'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 28 artışla 1 milyon 19 bin 478'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 950 bin 889'a ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve 1507 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 219 bin 393'e, virüse bağlı can kaybı 4 bin 344'e, sağlığına kavuşanların sayısı 180 bin 369'a çıktı.