Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

06.04.2021 08:13
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1319, Meksika'da 252, Arjantin'de 272, Kolombiya'da 199, Peru'da 261, Şili'de 33, Ekvador'da 31, Bolivya'da 20 ve Paraguay'da 64 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1319 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 332 bin 752'ye, 28 bin 645 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 13 bin 601'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 532 bin 47 vaka ve 77 bin 165 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 436 bin 189'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti, 1247 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 204 bin 399'a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 251 bin 705'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 791 bin 894'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 272 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 56 bin 471'e, 13 bin 667 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 407 bin 159'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 153 bin 509 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 64 bin 293'e çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 190 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 456 bin 409'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 325 bin 833'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 261 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 861 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 590 bin 209'a, virüse bağlı can kaybı 53 bin 138'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 509 bin 493'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 677'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 807 artışla 1 milyon 32 bin 612'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 965 bin 641'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 artarak 16 bin 987'ye, vaka sayısı da 1096 artışla 336 bin 777'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 290 bin 314 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti ve 458 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 275 bin 392'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 344'e, sağlığına kavuşanların sayısı 225 bin 483'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti ve 1456 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 222 bin 663'e, virüse bağlı can kaybı 4 bin 463'e, sağlığına kavuşanların sayısı 183 bin 552'ye çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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