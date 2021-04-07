Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

07.04.2021 08:21
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 4 bin 195, Meksika'da 603, Arjantin'de 163, Kolombiya'da 231, Peru'da 273, Şili'de 57, Bolivya'da 22, Paraguay'da 59, Kosta Rika'da 26 ve Uruguay'da 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 195 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 336 bin 947'ye, 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 100 bin 580'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 554 bin 841 vaka ve 78 bin 554 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 558 bin 784'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 603 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 675 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 205 bin 2'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 256 bin 380'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 795 bin 213'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 56 bin 634'e, 20 bin 870 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 428 bin 29'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 164 bin 45 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 231 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 64 bin 524'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 827 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 468 bin 236'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 336 bin 356'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 273 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 872 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 598 bin 593'e, virüse bağlı can kaybı 53 bin 411'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 518 bin 776'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 734'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 164 artışla 1 milyon 37 bin 780'ne yükseldi, iyileşenlerin sayısı 972 bin 645'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti ve 1498 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 276 bin 890'na, virüse bağlı can kaybı 12 bin 366'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 226 bin 787'ye çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 73 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 224 bin 736'ya, virüse bağlı can kaybı 4 bin 522'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 185 bin 131'e çıktı

Kosta Rika

Kosta Rika basınında çıkan habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 26 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi.

Vaka sayısının 1690 artarak 219 bin 846'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 193 bin 857 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Uruguay

Uruguay basınında çıkan habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 artarak 1190'a, vaka sayısı da 3 bin 105 artışla 123 bin 63'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 96 bin 563 kişi de iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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