Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

09.04.2021 07:49
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 249 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölenlerin sayısı 345 bin 25'e, 86 bin 652 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 279 bin 857'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 597 bin 366 vaka ve 80 bin 742 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 732 bin 193'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 548 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 140 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 206 bin 146'ya, toplam vaka sayısı da 2 milyon 267 bin 19'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 802 bin 33'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 290 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 122'ye, 23 bin 683 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 473 bin 751'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 188 bin 983 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 65 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 464 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 81'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 355 bin 832'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 253 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 318 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 617 bin 864'e, virüse bağlı can kaybı 53 bin 978'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 537 bin 85'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 183 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 23 bin 979'a çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 195 artışla 1 milyon 51 bin 270'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 986 bin 285'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 58 artarak 17 bin 115'e, vaka sayısı 2 bin 15 artışla 341 bin 619'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 290 bin 314 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti ve 1241 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 279 bin 207'ye, virüse bağlı can kaybı 12 bin 412'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 229 bin 36'ya çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 479 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 229 bin 595'e, virüse bağlı can kaybı 4 bin 644'e, sağlığına kavuşanların sayısı 188 bin 340'a çıktı

Uruguay

Uruguay basınında çıkan habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 1275'e, vaka sayısı da 3 bin 674 artışla 130 bin 657'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 101 bin 241 kişi de iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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