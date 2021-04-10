Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 693, Meksika'da 874, Arjantin'de 228, Kolombiya'da 269, Peru'da 307, Şili'de 129, Ekvador'da 43, Paraguay'da 54, Guatemala'da 22, Honduras'ta 51 ve Uruguay'da 52 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 693 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 348 bin 718'e, 93 bin 317 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 373 bin 174'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 618 bin 67 vaka ve 81 bin 750 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 791 bin 885'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 874 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 45 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 207 bin 20'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 272 bin 64'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 804 bin 913'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 228 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 57 bin 350'ye, 24 bin 130 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 497 bin 881'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 203 bin 926 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 65 bin 283'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 125 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 504 bin 206'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 365 bin 566'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 307 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 305 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 628 bin 519'a, virüse bağlı can kaybı 54 bin 285'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 547 bin 807'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 129 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 108'e çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 171 artışla 1 milyon 60 bin 421'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 991 bin 676'ya ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 43 artarak 17 bin 158'e, vaka sayısı 1059 artışla 342 bin 678'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 290 bin 314 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 54 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 547 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 232 bin 142'ye, virüse bağlı can kaybı 4 bin 698'e, sağlığına kavuşanların sayısı 189 bin 971'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 artarak 6 bin 977'ye, vaka sayısı 1331 artışla 201 bin 295'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 183 bin 917 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve 765 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 194 bin 548'e, virüse bağlı can kaybı 4 bin 766'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 233'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52 artarak 1363'e, vaka sayısı 3 bin 786 artışla 137 bin 946'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 104 bin 241 kişi iyileşti.