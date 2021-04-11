Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 616, Meksika'da 2 bin 192, Arjantin'de 297, Kolombiya'da 325, Peru'da 384, Şili'de 105, Ekvador'da 117, Paraguay'da 51 ve Uruguay'da 52 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 616 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 351 bin 334'e, 71 bin 832 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 445 bin 6'ya çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 635 bin 378 vaka ve 82 bin 407 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 838 bin 564'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 192 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 356 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 209 bin 212'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 278 bin 420'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 807 bin 676'ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 57 bin 647'ye, 19 bin 419 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 517 bin 300'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 217 bin 783 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 325 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 65 bin 608'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 509 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 518 bin 715'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 375 bin 176'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 384 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 164 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 639 bin 767'ye, virüse bağlı can kaybı 54 bin 669'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 557 bin 779'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 105 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 213'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 124 artışla 1 milyon 68 bin 522'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 998 bin 400'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 117 artarak 17 bin 275'e, vaka sayısı da 2 bin 199 artışla 344 bin 877'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 290 bin 314 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti ve 1603 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 233 bin 745'e, virüse bağlı can kaybı 4 bin 749'a, sağlığına kavuşanların sayısı 191 bin 614'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52 artarak 1414'e, vaka sayısı 3 bin 470 artışla 141 bin 380'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 104 bin 434 kişi iyileşti.