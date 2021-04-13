Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1480, Meksika'da 364, Arjantin'de 179, Kolombiya'da 267, Peru'da 327, Şili'de 137, Paraguay'da 62 ve Uruguay'da 71 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1480 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 354 bin 617'ye, 35 bin 785 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 517 bin 808'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 648 bin 844 vaka ve 83 bin 98 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 957 bin 68 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti, 1627 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 209 bin 702'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 281 bin 840'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 812 bin 694'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 957'ye, 19 bin 437 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 551 bin 999'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 247 bin 124 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 267 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 66 bin 156'ya çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 739 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 552 bin 937'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 395 bin 733'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 327 kişi yaşamını yitirdi ve 1012 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 653 bin 320'ye, virüse bağlı can kaybı 55 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 575 bin 242'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 137 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 483'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 372 artışla 1 milyon 82 bin 920'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 12 bin 904'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 250 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 237 bin 542'ye, virüse bağlı can kaybı 4 bin 889'a, sağlığına kavuşanların sayısı 194 bin 987'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 71 artarak 1533'e, vaka sayısı 2 bin 564 artışla 147 bin 173'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 113 bin 125 kişi iyileşti.