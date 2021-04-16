Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

16.04.2021 08:27
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 560, Meksika'da 401, Arjantin'de 383, Kolombiya'da 380, Peru'da 337, Şili'de 218, Ekvador'da 89, Bolivya'da 84, Guatemala'da 31, Honduras'ta 24, Paraguay'da 70 ve Uruguay'da 79 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 560 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 365 bin 444'e, 73 bin 174 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 746 bin 681'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 704 bin 98 vaka ve 86 bin 535 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 236 bin 295 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 401 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 189 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 211 bin 213'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 435'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 820 bin 959'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 383 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 58 bin 925'e, 24 bin 999 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 629 bin 156'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 300 bin 232 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 67 bin 199'a çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 918 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 719'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 432 bin 61'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 337 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 704 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 681 bin 63'e, can kaybı 56 bin 149'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 602 bin 34'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 218 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 766'ya çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 357 artışla 1 milyon 101 bin 698'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 33 bin 189'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 89 artarak 17 bin 489'a, vaka sayısı 4 bin 892 artışla 355 bin 431'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 298 bin 604 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti ve 823 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 286 bin 114'e, can kaybı 12 bin 603'e, sağlığına kavuşanların sayısı 235 bin 495'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 31 artarak 7 bin 120'ye, vaka sayısı 1567 artışla 208 bin 694'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 188 bin 695 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 761 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 198 bin 975'e, can kaybı 4 bin 929'a, sağlığına kavuşanların sayısı 76 bin 214'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 367 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 244 bin 528'e, can kaybı 5 bin 110'a, sağlığına kavuşanların sayısı 200 bin 259'a çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 79 artarak 1726'ya, vaka sayısı 4 bin 412 artışla 156 bin 499'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 122 bin 637 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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