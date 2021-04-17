Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

17.04.2021 09:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 305, Meksika'da 480, Arjantin'de 160, Kolombiya'da 365, Peru'da 305, Şili'de 157, Ekvador'da 39, Bolivya'da 22, Guatemala'da 40, Paraguay'da 67 ve Uruguay'da 62 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 305 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 368 bin 749'a, 85 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 832 bin 455'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 722 bin 77 vaka ve 87 bin 326 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 298 bin 863 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 480 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 504 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 211 bin 693'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 299 bin 939'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 823 bin 732'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 59 bin 84'e, 29 bin 472 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 658 bin 628'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 324 bin 107 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 365 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 67 bin 564'e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 703 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 619 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 442 bin 453'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda yer alıyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 305 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 740 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 689 bin 51'e, virüse bağlı can kaybı 56 bin 454'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 610 bin 563'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 923'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 590 artışla 1 milyon 109 bin 311'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 37 bin 539'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 39 artarak 17 bin 528'e, vaka sayısı da 533 artışla 355 bin 964'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 298 bin 604 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti ve 1246 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 287 bin 360'a, virüse bağlı can kaybı 12 bin 625'e, sağlığına kavuşanların sayısı 236 bin 455'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 40 artarak 7 bin 160'a, vaka sayısı 1973 artışla 210 bin 667'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 189 bin 536 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 278 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 246 bin 806'ya, can kaybı 5 bin 177'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 202 bin 109'a çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 62 artarak 1788'e, vaka sayısı 3 bin 77 artışla 159 bin 569'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 126 bin 119 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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