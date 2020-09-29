Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Arjantin'de 364, Meksika'da 173, Kolombiya'da 153, Peru'da 62 ve Şili'de 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 807 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 364 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 723 bin 132'ye, toplam can kaybı sayısının 16 bin 113'e çıktığı ülkede virüse yakalanan 576 bin 715 kişi iyileşti.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölümün ise 7 Mart'ta tespit edildiği Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre dünyada en fazla vaka görülen 9'uncu ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 173 artarak 76 bin 603'e ulaştı. Meksika'da vaka sayısı da 3 bin 400 artışla 733 bin 717'ye çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 527 bin 278 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 147 vaka görülürken 153 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 818 bin 203'e, can kaybı sayısı 25 bin 641'e, iyileşenlerin sayısı ise 722 bin 536'ya çıktı.

Worldometer'a göre Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 412 yeni Kovid-19 vakası görülürken 62 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 808 bin 714'e, can kaybı sayısı 32 bin 324'e, iyileşenlerin sayısı ise 670 bin 989'a çıktı.

Worldometer'a göre Peru, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı, Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1770 Kovid-19 vakasının görüldüğü ve virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada toplam vaka sayısının 459 bin 671'e, toplam ölüm sayısının ise 12 bin 698'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede virüs teşhisi konan 433 bin 16 kişi iyileşti.

Worldometer'a göre, 19 milyon nüfuslu Şili dünyada en fazla vakanın görüldüğü 12'nci ülke konumunda bulunuyor.

Latin Amerika, Meksika, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

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