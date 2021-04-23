Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor

23.04.2021 09:01
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 27, Meksika'da 498, Arjantin'de 537, Kolombiya'da 430, Peru'da 343, Şili'de 179, Bolivya'da 27, Paraguay'da 72, Honduras'ta 66 ve Uruguay'da 77 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 383 bin 502'ye, 45 bin 178 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 167 bin 973'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 793 bin 750 vaka ve 90 bin 810 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 673 bin 785 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 498 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 708 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 214 bin 95'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 319 bin 519'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 841 bin 964'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 537 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 60 bin 620'ye, 27 bin 216 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 796 bin 768'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 449 bin 793 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 430 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 70 bin 26'ya çıktı.

Son 24 saatte 19 bin 306 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 720 bin 619'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 538 bin 20'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 343 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 722 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 734 bin 606'ya, virüse bağlı can kaybı 58 bin 604'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 661 bin 792'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 179 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 532'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 917 artışla 1 milyon 148 bin 320'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 81 bin 117'ye ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 1330 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 294 bin 391'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 758'e, sağlığına kavuşanların sayısı 243 bin 64'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 676 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 260 bin 382'ye, can kaybı 5 bin 633'e, sağlığına kavuşanların sayısı 213 bin 710'a çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti ve 1469 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 204 bin 828'e, can kaybı 5 bin 47'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 77 bin 431'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 77 artarak 2 bin 160'a, vaka sayısı 3 bin 303 artışla 175 bin 891'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 145 bin 464 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika


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