Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor

24.04.2021 09:49
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 914, Meksika'da 409, Arjantin'de 557, Kolombiya'da 420, Peru'da 408, Şili'de 109, Ekvador'da 97, Bolivya'da 25, Guatemala'da 29, Paraguay'da 82, Honduras'ta 48 ve Uruguay'da 67 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 914 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 386 bin 416'ya, 69 bin 105 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 237 bin 78'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 811 bin 562 vaka ve 91 bin 673 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 711 bin 103 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 409 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 911 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 214 bin 504'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 323 bin 430'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 845 bin 8'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 557 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 61 bin 176'ya, 27 bin 884 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 824 bin 652'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 474 bin 514 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 420 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 70 bin 446'ya çıktı.

Son 24 saatte 19 bin 925 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 740 bin 544'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 555 bin 619'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 408 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 899 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 745 bin 655'e, virüse bağlı can kaybı 59 bin 12'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 670 bin 805'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 109 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 641'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 525 artışla 1 milyon 155 bin 902'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 84 bin 831'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 97 artarak 18 bin 62'ye, vaka sayısı da 5 bin 913 artışla 371 bin 306'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 309 bin 541 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 1501 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 295 bin 892'ye, virüse bağlı can kaybı 12 bin 783'e, sağlığına kavuşanların sayısı 244 bin 79'a çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 29 artarak 7 bin 374'e, vaka sayısı 1644 artışla 219 bin 789'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 194 bin 964 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 752 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 263 bin 134'e, can kaybı 5 bin 715'e, sağlığına kavuşanların sayısı 215 bin 702'ye çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve 868 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 205 bin 696'ya, can kaybı 5 bin 95'e, sağlığına kavuşanların sayısı 77 bin 531'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 67 artarak 2 bin 227'ye, vaka sayısı 3 bin 658 artışla 179 bin 537'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 148 bin 561 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika


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