Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

01.12.2020 08:35
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 287, Meksika'da 285, Arjantin'de 257, Kolombiya'da 182, Peru'da 43, Şili'de 54 ve Ekvador'da 38 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 287 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 173 bin 120'ye, 21 bin 138 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 335 bin 878'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 241 bin 653 vaka ve 42 bin 95 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 601 bin 804 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 285 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 105 bin 940'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 113 bin 543 ve iyileşenlerin sayısı da 823 bin 586'ya yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 257 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 38 bin 730'a, 5 bin 726 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 424 bin 533'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 227 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 36 bin 766'ya çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 430 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 316 bin 806'ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 210 bin 489'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirdi ve 1075 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 963 bin 605'e, can kaybı 35 bin 966'ya, iyileşenlerin sayısı 894 bin 741'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 410'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1313 artışla 551 bin 743'e, iyileşenlerin sayısı 526 bin 604'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 38 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 461'e yükseldi.

Vaka sayısının 568 artarak 192 bin 685'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 169 bin 804 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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