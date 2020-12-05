Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 694, Meksika'da 690, Arjantin'de 209, Kolombiya'da 162, Peru'da 91, Şili'de 39 ve Ekvador'da 84 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 694 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 175 bin 964'e, 46 bin 884 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 533 bin 968'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 276 bin 149 vaka ve 42 bin 788 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 744 bin 369 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 690 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 12 bin 127 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 108 bin 863'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 770'e ve iyileşenlerin sayısı da 852 bin 719'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 209 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 39 bin 512'ye, 6 bin 899 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 454 bin 631'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 281 bin 955 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 162 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 37 bin 467'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 285 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 352 bin 607'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 240 bin 990'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 14 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 970 bin 860'a, can kaybı 36 bin 195'e, iyileşenlerin sayısı 903 bin 958'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 558'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1729 artışla 557 bin 135'e, iyileşenlerin sayısı 531 bin 543'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 84 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 696'ya yükseldi.

Vaka sayısının 598 artarak 196 bin 482'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 169 bin 804 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.