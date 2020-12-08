Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

08.12.2020 09:13
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 376 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 177 bin 317'ye, 20 bin 371 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 623 bin 911'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 288 bin 878 vaka ve 43 bin 140 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 801 bin 67 olarak açıklandı.

Meksika

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 6 bin 399 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 110 bin 74'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 182 bin 249'a ve iyileşenlerin sayısı da 873 bin 555'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 118 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 39 bin 888'e, 3 bin 119 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 466 bin 309'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bin 696 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun süre karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 37 bin 995'e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 997 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 377 bin 100'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 267 bin 595'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 93 kişi yaşamını yitirdi ve 2428 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 972 bin 688'e, can kaybı 36 bin 324'e, iyileşenlerin sayısı 909 bin 389'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 663'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 474 artışla 562 bin 142'ye, iyileşenlerin sayısı 536 bin 267'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 24 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 780'ne yükseldi.

Vaka sayısının 853 artarak 198 bin 244'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 174 bin 188 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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