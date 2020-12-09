Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

09.12.2020 08:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 842, Meksika'da 800, Arjantin'de 121, Kolombiya'da 163 ve Peru'da 77 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 842 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 178 bin 159'a, 51 bin 88 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 674 bin 999'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 296 bin 801 vaka ve 43 bin 282 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 854 bin 709 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 800 kişinin hayatını kaybetti, 11 bin 6 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 110 bin 874'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 193 bin 255'e ve iyileşenlerin sayısı da 881 bin 50'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 40 bin 9'a, 3 bin 610 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 469 bin 919'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 305 bin 587 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun süre karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 38 bin 158'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 510 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 384 bin 610'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 278 bin 326'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişi yaşamını yitirdi ve 700 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 976 bin 621'e, can kaybı 36 bin 401'e, iyileşenlerin sayısı 911 bin 113'e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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