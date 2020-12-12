Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

12.12.2020 08:33
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 672, Meksika'da 693, Arjantin'de 178, Kolombiya'da 185, Peru'da 45 ve Guatemala'da 31 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bin 437'ye, 54 bin 428 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 836 bin 227'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 325 bin 162 vaka ve 43 bin 802 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 954 bin 745 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 693 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 253 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 19'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 229 bin 379'a ve iyileşenlerin sayısı da 904 bin 42'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 40 bin 606'ya, 7 bin 112 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 489 bin 328'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 324 bin 792 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun süre karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 38 bin 669'a çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 879 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 408 bin 909'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 304 bin 299'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi ve 1832 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 980 bin 943'e, virüse bağlı can kaybı 36 bin 544'e, iyileşenlerin sayısı 916 bin 249'a yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 artarak 4 bin 376'ya, vaka sayısı da 755 artışla 128 bin 541'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 117 bin 13 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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