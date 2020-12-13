Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.12.2020 09:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 686 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 123'e, 43 bin 900 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 880 bin 127'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 333 bin 763 vaka ve 43 bin 971 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 969 bin 706 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 685 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 57 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 704'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 241 bin 436'ya ve iyileşenlerin sayısı da 911 bin 965'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 40 bin 668'e, 5 bin 274 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 494 bin 602'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 330 bin 160 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 38 bin 866'ya çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 163 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 417 bin 72'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 310 bin 425'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 102 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 983 bin 45'e, virüse bağlı can kaybı 36 bin 609'a, iyileşenlerin sayısı 916 bin 335'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 846'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1807 artışla 569 bin 781'e, iyileşenlerin sayısı 543 bin 83'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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