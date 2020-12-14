Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.12.2020 08:15
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 279, Meksika'da 249, Arjantin'de 98, Kolombiya'da 187, Peru'da 68 ve Şili'de 40 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 279 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 402'ye, 21 bin 825 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 901 bin 952'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 334 bin 703 vaka ve 44 bin 18 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 982 bin 953 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 608 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 953'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 250 bin 44'e ve iyileşenlerin sayısı da 918 bin 681'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 40 bin 766'ya, 3 bin 213 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 498 bin 160'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 335 bin 317 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 39 bin 53'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 702 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 425 bin 774'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 314 bin 836'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi ve 1928 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 984 bin 973'e, virüse bağlı can kaybı 36 bin 677'ye, iyileşenlerin sayısı 918 bin 352'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 886'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 138 artışla 571 bin 919'a, iyileşenlerin sayısı 544 bin 822'ye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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